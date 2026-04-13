Festival Nuvolosa, ottava edizione. Il primo premio è andato a “Le piccole cose” di Filippo Morcella e Massimo Augusto FOTO

Festival Nuvolosa, ottava edizione. Il primo premio è andato a “Le piccole cose” di Filippo Morcella e Massimo Augusto

Si è svolta sabato 11 aprile, nella suggestiva cornice di Palazzo Gromo Losa a Biella, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Festival Nuvolosa, che ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico. La sala gremita e il clima di grande entusiasmo hanno confermato il crescente successo della manifestazione.

Numerose le autorità presenti, a testimonianza del valore dell’iniziativa. Sono intervenuti il Sindaco di Biella Marzio Olivero, l’Assessore alle Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi, il vice-presidente ANCI Roberto Pella, il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e in rappresentanza della Regione Piemonte il Consigliere regionale Davide Zappalà. Presenti anche la Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gelsomina Passadore, il Dirigente scolastico del Liceo Artistico “G. e Q. Sella”, prof. Gianluca Spagnolo, la dott.ssa Naghla Benati, direttrice del Centro Commerciale I Giardini di Biella e il direttore artistico del Festival Daniele Statella.

La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che, anche quest’anno, ha coinvolto numerosi giovani fumettisti provenienti da tutta Italia, confermando la vocazione nazionale del concorso. I premi sono stati assegnati a opere capaci di interpretare con originalità e sensibilità il tema dell’edizione Nuvolosa 2026 “Nuvole di stile”, ispirato dalla figura del grande stilista Giorgio Armani, mancato recentemente.

Il primo premio è andato a “Le piccole cose” di Filippo Morcella e Massimo Augusto; al secondo posto “Nuvole di stile” di Marco Varini e Sofia Orsini; terzo classificato “Lo stilista del Sahel” di Cristiano Carillo. Il premio per la sceneggiatura è stato conferito a Manuel Lucaroni per “La bella dama senza pietà”.

Grande soddisfazione anche per la sezione locale, che ha registrato una partecipazione particolarmente significativa degli studenti del Liceo Artistico “G. e Q. Sella”, protagonisti sia per numero sia per qualità dei lavori presentati. La sezione ha coinvolto anche gli studenti del percorso scolastico attivo presso la Casa Circondariale di Biella, rafforzando il valore inclusivo e sociale dell’iniziativa. Il primo premio è stato assegnato a Liz Tejera Campanioni con “Ispirazione”, seguita da Alice Mosca con “Nuvole di stile” e da Alice Carone con “Nello stile della natura”, a conferma dell’elevato livello delle proposte.

Record di iscrizioni anche per i laboratori che ci sono stati fra Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa nelle giornate di sabato e domenica con grandi autori e maestri presenti fra cui Davide Cesarello e Sergio Cabella della Disney. Grande interesse anche per le tante performance fra cui quelle seguitissime di Mario Alberti, Steward Moore e Marco Turini.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Edoardo Maiolatesi, ha commentato l’iniziativa: “Il Festival Nuvolosa si conferma, anno dopo anno, un appuntamento di riferimento per la promozione del fumetto e della creatività giovanile, capace di mettere in dialogo in modo concreto e virtuoso istituzioni, scuola e territorio. È un progetto in cui crediamo profondamente, perché offre ai giovani non solo uno spazio di espressione, ma anche un’occasione di crescita, confronto e valorizzazione del proprio talento. Iniziativa anche presente da due anni, con un proprio stand, al più grande evento di settore italiano Lucca Comics & Games. La qualità delle opere presentate quest’anno e l’ampia e crescente partecipazione registrata dimostrano quanto sia vivo e dinamico il panorama creativo delle nuove generazioni. Allo stesso tempo, il Festival rappresenta un importante strumento di inclusione, capace di coinvolgere realtà diverse e di costruire ponti attraverso l’arte e la cultura. Eventi come Nuvolosa contribuiscono, inoltre, in maniera significativa a rafforzare il ruolo di Biella come città aperta, innovativa e attenta ai giovani, un luogo in cui la creatività può diventare motore di sviluppo culturale e sociale per l’intero territorio”.