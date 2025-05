Karate, Ciliesa-Bagatin-Coda Zabetta nella top ten nazionale

Ottima performance di squadra per il Team Funakoshi Karate 1976 di Candelo, impegnata lo scorso weekend nell’Open League Fijlkam svoltasi all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Circa 1200 gli atleti impegnati in questa importante manifestazione, provenienti da tutte le regioni. Presenti tutti gli atleti della Nazionale Italiana con i Campioni Mondiali protagonisti e applauditissimi.

Il Team del Maestro Damiano Rovatti si è confrontato nelle categorie di Kumite (combattimento) nella classe Under 21 e nella classe Under 14. Risultato importante per Martina Ciliesa nei 52 kg U14 che riesce a conquistare l’accesso alla finale per il 3 posto, disputata con grande determinazione e con fasi alternate di vantaggio e svantaggio fino all’ultimo secondo: perdendo questa finale si classifica al 5° posto.

Greta Bagatin nei 42 kg. U14 riesce a classificarsi 7a e Zaccaria Coda Zabetta conclude una bella gara al 9° posto nei 55 kg U14. Tre atleti Funakoshi entrano così nella Top Ten Nazionale dell’Open League!