Da Roma a Prato : Biolcati Aruni atleta paralimpica Biellese porta la nostra città sul podio Nazionale ben 7 volte FOTO

Due week end impegnativi per l'atleta biellese Convocata 11/5 ai Campionati Italiani Master FIN /FINP disputati a Roma . Evento di alto livello alla presenza di atleti internazionali , "e' uno dei più importanti eventi per un'atleta , la presenza in vasca di atleti normodotati e con disabilità è un momento d'integrazione , di confronto Il momento più bello è stata la staffetta a cui abbiamo partecipato , due normo due disabili, uno incoraggiava altro , inoltre per me un 'onore nuotar nella corsia a fianco del Ct della Nazionale Finp ". La concittadina oltre ad esser atleta in questo evento ricopre il

ruolo anche di allenatore, con lei Samuele Galdini suo atleta pluricampione del Mondo assieme a lei in altra federazione . A Roma Aruni ha partecipato con doppia Federazione ; a livello Finp si aggiudica 2 ori nei 100 e 50 m Rana , ed un Argento in Classifica generale M40 Nazionale, per quanto riguarda la FIN , si aggiudica un Bronzo ed un ottavo posto Nazionale . "arrivar 3 normo , è un grandissimo successo ".

Il suo allievo Samuele Master Under 30 , si aggiudica un Argento nei 100m rana e ottavo posto nei 100m stile libero Finp . A livello Fin invece si piazza all'ottavo Posto in entrambe le distanze .

Ad una settimana di rientro da Roma, i due atleti partono per Prato convocati per Campionati Italiani di Categoria Paralimpici nuoto Pinnato. Nonostante l'infortunio in prima gara ,la concittadina sale 4 volte sul podio con 2 ori e 2 argenti .Il suo atleta Samuele, porta a casa 4 ori individuali e 1 in staffetta. " Un grazie va agli sforzi anche del mio Personal trainer Andrea Fabris che adatta alle mie difficoltà gli esercizi al fine di migliorar le

prestazioni". Aruni e Samuele , hanno cominciato al rientro la preparazione al prossimo impegno a Giugno per i Campionati Italiani Assoluti a Lignano Sabbiadoro