Biella 4 Racing, nove equipaggi ed un “naviga” al Rally della Lana Revival 2025

Il Rally della Lana Revival sta diventando ormai un appuntamento fisso del panorama motoristico biellese ed anche quest’anno saranno presenti in forze i portacolori Biella 4 Racing, pronti a divertirsi e a ripercorrere le strade che nel lontano 1975 videro i campioni dei rally tricolori sfidarsi per il successo finale. La manifestazione, che si svolgerà nella nottata che da sabato 24 maggio porta a domenica 25, dopo le operazioni preliminari di controllo documenti ed il “Villaggio” di Piazza V. Veneto aperto agli appassionati, scatterà per la prima vettura da Viale Matteotti alle 19, per poi farvi ritorno alle 2.30. Nel mezzo i partecipanti percorreranno alcune delle strade iconiche del rally biellese.

“Una nuova edizione del Revival Rally Lana e una nuova folta partecipazione dei nostri soci - commentano i rappresentanti B4R - Una partecipazione che ci soddisfa, anche se all’ultimo alcuni possibili partenti han dovuto rinunciare per imprevisti ed impegni vari, ma avere nove equipaggi più un navigatore ci conferma come una solida realtà del panorama dei motori Biellese. In ordine sparso avremo al via alcuni dei nostri regolaristi partecipanti al Challenge Aci Biella, ovvero Andrea Florio e Andrea Rosso su Ford Fiesta MK I, Massimo Ozino e Nicolas Raniero su Autobianchi A112 Abarth, Roberto Voltarel e Anna Gobetti su Toyota Celica, Paolo Canova e Silvia Gandini su Subaru Impreza, e Roberto Tosi che navigherà l’amico Maurizio Crapa su Lancia Fulvia coupé.

Ad essi si aggiungeranno alcuni habitué del Revival come Enrico Alessandra e Consuelo Bracco con la loro Lancia Delta Evoluzione, ma anche i rallysti Roberto Rossetta e Piercarlo Rossetta su Lancia Fulvia Coupé, e Luca Colongo con Cristian Lisato su Suzuki Swift Sport 1.6. Assieme a tutti loro ci saranno per la prima volta al via in un evento ufficiale con i colori Biella 4 Racing, Edoardo Bergamini e Vittorio Delmastro su Hyundai I20 N, Alsino Lucia e Andrea Straforini su Volkswagen Polo. Una bella varietà di uomini, mezzi, età, nel pieno stile B4R, dove la passione comune è quella delle quattro ruote. Non resta che augurare a tutti buon divertimento!”