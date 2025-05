Coppe e applausi per Piemonte Ginnastica a San Maurizio Canavese FOTO

Sabato 17 maggio la ASD Piemonte Ginnastica, a San Maurizio Canavese, ha partecipato alla seconda prova di Ritmicamica del circuito PGS.

Per il programma Friends Cup le oramai esperte ginnaste Sandra Piana, Senior, ed Ana Clara Marino, Junior, confermano le abilità acquisite portando a casa coppe ed applausi e salendo felicemente sul podio per l’esecuzione di esercizi con nastro, cerchio, palla e a corpo libero in coppia. Bel podio nelle coppie Open Promo A: oro per Rebecca Pulze e Sara Furno Marchese, argento per Valentina Lucena Alves e Sara Gareri.

In gara anche le individualiste, categoria Mini, Brondani Adele e Tonello Amelie a corpo libero e con palla, ed i collettivi categoria SuperMini eseguiti dalle giovanissime Acceleanu Alessia, Chieppa Noemi, Rossi Maria Vittoria, Sinopoli Francesca, Dottore Hilary, Disderi Bianca, Fusetto Lavinia, Grillenzoni Ella, Pivano Rebecca, Piscopo Katrin e Germano Vittoria.

Un bel lavoro portato avanti con passione dallo staff societario: le istruttrici Boggio Francesca e Romano Teresa, la collaboratrice Cortella Valentina, coordinate da Eterno Donatella. L’associazione si prepara per il saggio di fine anno sportivo che si svolgerà il 29 maggio al PalaPaietta alle 19.15, e per la manifestazione Internazionale Festival del Sole che si terrà a Riccione dal 29 giugno al 4 luglio prossimi.