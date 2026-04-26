Biella: Alcol, giovani e guida, istruzioni per una vita in sicurezza

Il 16 aprile 2026 si è celebrata la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Abuso di Alcol, un’importante occasione di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei danni correlati al consumo di bevande alcoliche. Questa ricorrenza, promossa dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), richiama l’attenzione su un fenomeno che continua ad avere un impatto significativo sulla salute pubblica, evidenziando l’importanza di promuovere stili di vita sani e una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi legati al consumo di alcol.

Il Servizio Drop In, nato in collaborazione con Anteo Impresa Cooperativa Sociale e impegnato nella riduzione del danno e limitazione dei rischi, ha promosso un evento dedicato ai giovani, coinvolgendo Servizio per le Dipendenze - Ser.D dell’ASL BI, struttura diretta dal dott. Lorenzo Somaini.

Si tratta di un incontro informale dedicato al tema della prevenzione e della consapevolezza rispetto ai rischi legati al consumo di alcol, ad ingresso libero e con aperitivo, che si terrà martedì 28 aprile 2026, a partire dalle 17.30, presso la propria sede in Piazza Don Giorgio Coda 18/f a Biella.

La Struttura Complessa Ser.D, dell’ASL BI è il punto di riferimento territoriale per la prevenzione, la cura e il trattamento delle dipendenze. La collaborazione tra Ser.D e Drop In rappresenta un valore fondamentale per promuovere interventi integrati di informazione, prevenzione e tutela della salute capaci di raggiungere la popolazione con strumenti efficaci e linguaggi vicini ai diversi target.

Attraverso questa iniziativa congiunta, Drop In e SerD confermano il proprio impegno nel costruire una rete territoriale capace di promuovere salute, prevenzione e riduzione del danno, valorizzando la collaborazione tra servizi e realtà locali per raggiungere in modo efficace la cittadinanza.

I dettagli dell’iniziativa

L’evento sarà un momento informale di incontro e confronto, accompagnato da un aperitivo, durante il quale verrà registrato un podcast realizzato e curato dal Bar Galileo di Biella, con l’obiettivo di ampliare la diffusione dei contenuti che riguardano la tutela della salute, coinvolgendo in particolare i più giovani attraverso un linguaggio diretto e accessibile.

Durante l’incontro interverranno professionisti dell’ambito sociosanitario e l’avvocato Domenico Duso, che approfondirà i temi legati alle responsabilità giuridiche e alle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza.

L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e di responsabilità, verso la propria salute e la sicurezza altrui.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Drop In di Biella all’indirizzo dropin@gruppoanteo.it