Rally & Co, De Grandi più forte degli imprevisti: lotta e centra una buona rimonta FOTO

Prosegue senza sosta il percorso di apprendimento del piccolo driver postuense Leonardo De Grandi, passato a competere in questo 2025 nella categoria kart 125. Il pilota della Rally & Co ha corso sul circuito di Jesolo la 4° tappa del campionato Rok Cup, gara nella quale non sono mancate le sfortune e le difficoltà: partito 14° dalla griglia di partenza ha subito un incidente con un avversario che lo costringe al ritiro mentre in gara 2 la rottura del radiatore compromette le prestazioni del kart facendolo arrivare solo 21°. Nella gara finale, partito dalle retrovie, dalla 33° piazza risale fino alla 20° posizione stringendo i denti a causa del numero elevato di giri da percorrere (ben 19) che hanno messo a dura prova il fisico del valsesserino giunto stremato al traguardo. Nelle prossime gare l’obiettivo è di risalire la china della classifica maturando sempre più esperienza cercando di acquisire quella malizia che hanno i piloti con molte gare al loro attivo.

c. s. Rally e Co g. c.