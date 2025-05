Amron Team, weekend di Trail e Skyrace FOTO

Super impegnati questo fine!!

Sabato mattina a Chatillon nella dura Skyrace del Monte Zerbion, sulla distanza di 15km e 1350 dsl, bene Paola Beccaria 54ma.

Nel tardo pomeriggio impegnati al Trail del Fave' Massimo Andreotti, Marco Logoteta e Daniele Coda Caseia.

Sabato sera, a Gattinara nel Brutal Trail Night a coppie, Edoardo Landi ottimo Secondo Ass.

Domenica sempre a Gattinara, buon rientro alle gare per Claudio Carbone, 34mo sulla distanza di 13km e 500 MT dsl.

Per concludere, al Trail dei Due Monti in provincia di Novara, buon Ottavo posto Ass per Paul Matli sulla distanza di 10km. Bene anche Erika Rivotella 111ma sulla distanza di 22km.

Bene così, importanti impegni stagionali per la squadra stanno arrivando!