Convivio numero 693, a Biella i giovani campioni premiati con il Panathlon Junior 2024

Il convivio numero 693 del Panathlon Club Biella ha celebrato il talento, l'impegno e la passione di 10 giovani atleti che, con risultati eccellenti e dedizione costante, si sono distinti a livello nazionale nei rispettivi sport.

Nel corso della serata, è stato conferito il Premio Panathlon Junior 2024, riconoscimento che da anni valorizza le nuove generazioni di sportivi. L'incontro si è aperto con l'inno nazionale e il discorso introduttivo del presidente Anna Zumaglini, che ha sottolineato il valore dell'impegno sportivo come percorso di crescita personale e collettiva. Dopo la cena conviviale, si è entrati nel vivo della premiazione.

A fare da moderatore, con precisione e ritmo, è stato il socio Eugenio Zamperone, che ha gestito gli interventi mantenendo l'equilibrio fra i tempi serrati della serata e il desiderio di valorizzare ogni singolo ragazzo. Nel corso della premiazione, gli atleti sono stati chiamati uno a uno al tavolo della Presidenza: mentre venivano proiettate fotografie o filmati delle loro imprese, hanno avuto modo di raccontare brevemente la loro storia e i loro successi. Accanto a loro, alcuni soci del club si sono resi disponibili con entusiasmo nel ruolo di padrini e madrine, facilitando le presentazioni, rivolgendo loro domande e aiutandoli a sentirsi a proprio agio di fronte al pubblico.

Questi i ragazzi premiati: Luca Ballarè - sci alpino paralimpico - maglia azzurra nazionale B; Santo Bevilacqua – bocce - campione italiano a squadre under 18 e campione europeo a squadre under 18; Giorgia Maria Bonifacio - ginnastica ritmica - campionessa italiana all around e cerchio categoria J3 e3 LB1; Francesca Crucitti – karate - azzurra al campionato del Mediterraneo (medaglia d'oro) e al campionato del mondo specialità kata; Sofia Crucitti – karate - campionessa italiana categoria cadette di specialità e medaglia d'oro al campionato del Mediterraneo 2024 kata; Chiara Munaretto – atletica - bronzo a squadre dei campionati europei di cross; Tommaso N’Gakoutou – nuoto - campione italiano 4x100 staffetta mista categoria cadetti ai campionati giovanili; Nicolò Marchiori - nuoto pinnato - campione italiano di seconda categoria specialità monopinna 50 m apnea; Pietro Remorini – nuoto - campione italiano 200 dorso categoria ragazzi; Davide Vitale – equitazione - campione italiano assoluto Young rider equipe salto ostacoli.

A chiusura del convivio, il richiamo del presidente ai recenti giorni dell'adunata degli Alpini, con tanti tricolori sventolanti sul territorio, ha chiuso idealmente la serata: una coincidenza simbolica che Lega sport, impegno civile e amore per il Paese. Una foto finale con tutti i premiati sotto il labaro ha suggellato l'appuntamento, lasciando un messaggio chiaro: investire nei giovani significa credere davvero nel futuro.