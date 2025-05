Biella Rugby torna in campo contro Paese: si gioca in casa, alle 15:30.

Dimenticare l’andata, credere nelle proprie capacità, lottare fino all’ultimo secondo. È questo lo spirito con cui Biella Rugby affronterà Paese nel turno di ritorno che si giocherà sul nostro campo domenica alle 15.30. Dopo la sconfitta del match di andata terminato 29-20 ed un punteggio di 5-0 per i rossoblù, non rimangono grandi calcoli da fare: bisogna vincere restituendo quel 5-0, e farlo con il cuore.

All’andata è stato un risultato amaro, ma non una sentenza. Il gioco dei ragazzi di Benettin e Orlandi ha mostrato qualità ed è da quello che ci si appresta a ripartire. I ragazzi lo sanno: servirà una gara perfetta, una prova di carattere da squadra vera.

Rugby Paese sul proprio campo ha dimostrato il proprio valore, ma la storia dei playoff è fatta di imprese e Biella ne vuole scrivere una. Il fattore campo può fare la differenza: ci aspettiamo le tribune al limite della capienza, un pubblico gialloverde capace di spingere i nostri oltre i propri limiti.

Coach Alberto Benettin: “La sconfitta di domenica scorsa è stata bruciante e difficile da digerire, ma motivante per rimetterci al lavoro con la determinazione di sfruttare ogni allenamento per cercare di ribaltare, al prossimo incontro. Sappiamo che Paese è un’ottima squadra, domenica sono stati fortissimi con le maul, ma sappiamo anche quello che dobbiamo fare noi, con il focus che abbiamo messo durante il campionato: dare tutto e realizzare la prestazione migliore possibile, cercando le quattro mete come facciamo ad ogni gara, il tutto cercando di metterci addosso meno pressione possibile. La disciplina sarà fondamentale: meno possibilità concederemo loro per calciare, andare in touche e formare maul, meglio sarà per noi. Uniti e pronti ad affrontare quest’ultima battaglia in casa. Ci farebbe piacere essere sostenuti da più gente possibile perché sentire il proprio pubblico dal campo restituisce ai giocatori una carica pazzesca”.

Tutto è ancora possibile e Biella è pronta

Playoff Serie A – Semifinali ritorno – 18.05.25. Biella Rugby - Rugby Paese; Parabiago - Verona.