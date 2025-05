Dall'Europa all'Algeria, a segno il Valdigne Triathlon con grandi risultati FOTO

Nella perla dell’alto adriatico, Caorle, si è svolta la tappa di European Cup con atleti provenienti da tutta Europa (è in assoluto la tappa di European Junior Cup più partecipata dal punto di vista numerico e qualitativo).

Venerdì 9 maggio si sono disputate le semifinali della European Junior Cup per atleti e atlete nate tra il 2006 e il 2010. Per i colori di Valdigne Triathlon erano presenti Costanza Antoniotti e al debutto internazionale, Erica Pordenon. Inserite entrambe in terza batteria, forse la più dura del lotto, hanno disputato un’ottima gara centrando la qualificazione, per Costanza la soddisfazione del 5° posto e miglior tempo delle italiane e per Erica un accesso alla Finale ottenuto con una run tra le top.

In finale luci ed ombre per le due atlete in verde turchese ed oro, la biellese Costanza Antoniotti, dopo aver subito un affossamento all’inizio del nuoto ha perso il treno delle migliori ed ha chiuso al 21° posto, l’arquatese Erica Pordenon poco distante al 26° posto, in una gara dominata dalle atlete francesi. Sempre sabato 10 maggio, ad Algeri, nella gara di Africa Cup, molto partecipata e dall’alto contenuto tecnico, prova strepitosa del pavese Lorenzo Pelliciardi, oro assoluto con una gara al comando.

Molto positiva la prova del lecchese Andrea Balestreri sempre, anche lui, tra i migliori del lotto con il 9° posto finale. Per loro importanti indicatori di eccellenza in un contesto internazionale di alto livello. Sempre a Caorle, sabato, si è disputato l’impegnativo Triathlon Olimpico No Draft, bravissima per i colori verde-turchese-oro di Valdigne Triathlon, Francesca Crestani, oro assoluto con quasi 8 minuti di vantaggio sulla seconda classificata, da rilevare per lei una bike eccelsa.

Sabato a Caldaro (BZ) tra gli splendidi vigneti che circondano l’omonimo lago, si è disputato il classico Triathlon Olimpico, doppietta per Valdigne Triathlon con due super gare di Leonardo Allegri (argento assoluto) e del brianzolo Thomas Francesco Previtali (bronzo assoluto) a conferma del loro ottimo momento di forma. Per entrambi gli atleti tre frazioni di alto contenuto agonistico e gara sempre tra i migliori.

In Croazia, a Lussinpiccolo, nella gara del Circuito Internazionale di XTERRA, ancora una strepitosa vittoria del polivalente veneziano Marco Barison, sempre di più a suo agio nelle gare di Tri Cross dove valgono le grandi capacità sulle ruote grasse e nel trail running. Gara di forza, in cui ha messo in fila atleti di livello provenienti da ogni parte del mondo.

A Cesenatico nel Circuito Internazionale CHALLENGE, era in programma il 70.3, prova con i migliori per il loanese Ivan Cappelli, 3° tra gli italiani e 17° assoluto, per lui ancora una dimostrazione della sua solidità come lunghista. Domenica si è chiusa la tre giorni di Triathlon di Caorle, egregiamente organizzata da Silca Ultralite, con il Tri Sprint, al femminile ancora una gran bella gara per Laura Ceddia che conquista, con tre frazioni top, il secondo posto assoluto, anche per lei una continua crescita di condizione che fa ben sperare per le prossime gare, soddisfazioni al maschile con l’argento tra gli S3 per un positivo Samuele Silla Giglioli.

Prossimi appuntamenti per una cinquantina di atleti di Valdigne Triathlon saranno a Loano per la Finale Circuito Giovanile Nord Ovest, il Campionato Nazionale Universitario e il Triathlon Sprint.