Tutto pronto al Favaro di Biella per il tradizionale trail del rione, la camminata non competitiva di circa 5 chilometri, in programma domani, alle 18, in località Le Cave. Alle 17, avrà inizio il minigiro per i bimbi fino a dieci anni, con merenda finale per tutti.

Il percorso si svolgerà interamente su sentieri, con partenza e arrivo nella sede ANA del Favaro. L'edizione 2025 è anche il 4° Memorial Mauro Berghi. Saranno previsti premi a sorteggio. Per info: 349.5190891 o 333.2471343.