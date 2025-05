Aprile in Musica, cala il sipario: ecco quando sarà l'ultimo appuntamento

Prima di calare il sipario, “Aprile in Musica” lascia spazio ai padroni di casa nell’ultima serata: la Società Filarmonica, diretta dal Maestro Raffaello Cangiano, insieme a Riccardo Alberto accompagnerà con una selezione di brani la presentazione del secondo romanzo dell’occhieppese Giulio Pavignano.

Il professor Lapo Manetti, ancora una volta, dovrà lavorare a fianco della polizia poiché la sua conoscenza della letteratura si rivela indispensabile quanto le doti investigative della squadra del commissario Ricci, per la soluzione di un’intricata vicenda in cui desiderio di ricchezza e rancori del passato appaiono uniti in un groviglio inestricabile.

L'appuntamento è per sabato 17 maggio, alle 21 presso il salone polivalente ad Occhieppo Inferiore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.