TT Biella: la squadra femminile di serie C promossa in serie B.

A Terni, in quest’ultimo week-end si sono disputati i play-off e play-out dei vari campionati a squadre femminili, a partire dalla serie A2, passando dalla B sino alla serie C regionale.

Proprio a questi ultimi concentramenti, utili per conquistare la promozione alla serie B nazionale, ha partecipato la squadra del TT Biella, che si è imposta imbattuta nella regular season.

Ventitré le squadre presenti al via, dopo il ritiro in zona Cesarini del team calabrese dello Spezzano Albanese e otto i posti a disposizione. Tutti gli incontri si sono svolti nella massima linearità: praticamente tutti i risultati hanno rispettato in pieno il pronostico. Sui trenta match disputati solo in uno si sono sovvertite, peraltro piacevolmente, le attese: artefice, la formazione corregionale dell’Ossola 2000, che ha superato nello spareggio secco il RomaSud - Fenice. Ai due attesi punti di Antonietti, a propiziare la vittoria, si è aggiunto il doppio vinto in bella con il punteggio di 13 a 11.

Anche gli incontri che hanno disputato le biellesi Federica Prola e Lodovica Motta si sono svolti con regolarità; l’unico passo falso è stato la partita di doppio persa nel girone contro Perugia (-5/10/-9/9/2). L’altro incontro del girone, contro il Pulcini Càscina, non ha presentato serie difficoltà. Anche le due vittorie ottenute, al cardiopalmo, da Federica Prola, alla fine, hanno rispecchiato i valori in campo: prima con la perugina Pattoia (-6/7/-13/9/11) e poi, nell’ultimo scontro, in rimonta, con la parmigiana del S.Polo, Banchetti (-10/-9/10/12/12). Per Lodovica Motta si è confermato, anche in questi play-off, il trend dell’intero campionato, con quattro partite vinte agevolmente in tre set. Ora, raggiunto l’obiettivo della serie B, il livello tecnico sarà notevolmente più elevato, per cui si assisterà a scontri più lottati e interessanti. Una curiosità. Tutte le tre formazioni piemontesi che si sono qualificate a questi play-off hanno conquistato la promozione in B: Biella, Moncalieri e Ossola.

Intanto, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei play-off di C2. Nella mattinata di sabato 24 maggio, alla Sisport, la formazione del TT Biella, capitanata da Luca Lanza, affronterà la formazione A del TT. Torino: una eventuale vittoria vedrebbe i biellesi avversari, nel pomeriggio, dei padroni di casa. Il giorno successivo, le quattro squadre vincitrici dei quattro mini concentramenti, si troveranno a Torino per giocarsi i due posti in serie C nazionale.