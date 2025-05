Biella Rugby in cerca dell'impresa play off, la carica del presidente Musso: “Si darà il massimo” (foto Antonio Mantovan Biella Rugby

Biella Rugby sta partecipando alle Semifinali Play Off per l’accesso al massimo campionato italiano: un momento che rimarrà nella storia del club. Domenica il XV gialloverde affronterà sul campo di casa la gara di ritorno contro Paese. Si giocherà a Biella e l’imperativo necessario per continuare a rincorrere il sogno promozione sarà vincere.

Il presidente Filippo Musso: “Non possiamo e non dobbiamo nasconderci che ribaltare il risultato di domenica non sarà facile. Siamo sicuramente nel momento più delicato di tutta la stagione. Ma è proprio in questi momenti che si vedono le grandi squadre. E la nostra è una grande squadra. Che ha giocatori di altissimo livello. Sono sicuro che tutti, i ragazzi, lo staff, l’intera società, insieme, insieme vogliamo dimostrare chi siamo e cosa siamo capaci di fare. Conto anche sulla presenza della nostra gente, del nostro pubblico e degli sportivi biellesi per fare sentire dalle tribune e intorno al terreno di gioco il calore e la passione che ci spingono da sempre e che saranno un’arma in più per chi sarà in campo con la maglia gialloverde. Con questi playoff abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra storia e vogliamo continuare a salire. Domenica tutti alla Cittadella daranno il massimo e sicuramente avremo un grande spettacolo di cui vogliamo essere protagonisti””.