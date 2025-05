Roppolo, cede il manto stradale in via Massa (foto dalla pagina Facebook di Comune di Roppolo)

“A causa di un cedimento del manto stradale in via G. Massa è stata posizionata una lastra in lamiera che consente il sicuro transito delle auto”. Lo scrive il comune di Roppolo sui propri canali social.

E aggiunge: “Il cedimento del manto stradale è stato messo in sicurezza e i lavori di ripristino verranno effettuati dalla società preposta il prima possibile”.