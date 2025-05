Basket giovanile femminile, l'Under 13 è una grande sorpresa

Sono in fase di conclusione i campionati giovanili del Basket Femminile Biellese. Le prime a concludere sono state le Under 19 e Under 17, giunte meritatamente alle semifinali e ai quarti dei rispettivi gironi di Coppa. L'Under 14 è ancora impegnata nel suo lungo campionato mentre le più piccole, le ragazze dell'Under 13, sono state la grande sorpresa dell'annata BFB.

Come ogni anno, ai blocchi di partenza viene portata una nuova squadra formata in parte da ragazze provenienti dal minibasket e in parte da chi incontra la palla a spicchi per la prima volta. Il difficile compito della coach Lela Merlo è quello di amalgamare esperienze diverse e nel contempo insegnare i fondamentali alle novizie. L'obiettivo che si pone la società al primo anno non è il risultato sul campo, ma la crescita e la creazione dei futuri gruppi. Quest' anno però le piccoline di casa BFB hanno stupito tutti, disputando un campionato iniziato con le previste difficoltà ma terminato alla grande arrivando a disputare le Final Four. Poco importa che alle Finals disputate lo scorso weekend si siano classificate al quarto posto, il traguardo raggiunto è già un successo non preventivato.

"Siamo orgogliosi di queste ragazze" dicono dalla società "che sotto l'ottima guida di coach Merlo hanno lavorato con impegno e serietà, migliorando costantemente e stupendo tutti. A settembre è nata una squadra molto eterogenea, composta da ragazzine del 2012, 2013 e 2014, tra cui alcune che non avevano mai giocato a basket. Le sapienti mani del coach hanno plasmato non solo una vera squadra sportiva ma un gruppo di amiche dentro e fuori il parquet. Lo spirito di gruppo ha permesso di superare limiti fisici e tecnici ottenendo questa qualificazione che vale tanto quando la vittoria di un campionato".

La società, naturale sbocco femminile per tutte le ragazze dei diversi centri minibasket biellesi, ribadiscono quanto è importante la creazione di un gruppo totalmente "in rosa" fin dal più piccolo campionato. La possibilità di crescere insieme assicura fin da subito la creazione di conoscenze e automatismi che facilitano lo sviluppo negli anni successivi. Non per niente la BFB organizza ritrovi per tutte le giovani atlete della provincia così da permettere fin dal minibasket di conoscersi e condividere le esperienze. Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato 24 maggio.