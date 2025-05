Le strade del TeamVolley e di Fabrizio Preziosa si separano: “Grazie di tutto, coach”

Le strade del TeamVolley e di Fabrizio Preziosa si separano. Arrivato a Lessona nel 2018, con i colori biancoblù l’allenatore ha scritto pagine importanti. Sono tante le istantanee che rimarranno per sempre incorniciate sui muri della sede societaria. Trovare le parole per salutarsi è difficile.

Fabrizio Preziosa ha scelto queste: «Ho dato tutto, ho dato il massimo. Ho preteso lo stesso da tutti coloro che hanno lavorato con me, dal 2018 ad oggi. Abbiamo raggiunto traguardi e record, partendo dalla ricostruzione dalla Serie C post-playoff delle annate 1993-1999 fino ad arrivare all’attuale quinto posto nel campionato di Serie B2, passando per la promozione del 2022 e la miracolosa salvezza del 2023 al primo campionato nazionale. Un percorso quasi inimmaginabile al mio arrivo nella lontana estate del 2018. Abbiamo costruito una mentalità vincente basata sul lavoro specifico e rinnovato le strutture da mettere a disposizione delle giocatrici, per garantire loro tutto quanto necessario e anche di più. Quest’anno ci saremmo potuti spingere oltre, raggiungendo un livello ancora più alto: l’unico modo per riuscirci è lavorare tutti i giorni, tutti insieme e al massimo, ma – per svariati motivi – non è stato possibile. Forse, dopo tanti anni, nella quotidianità è subentrata l’assuefazione al “metodo”. Per fare un ulteriore step tutto il TeamVolley ha bisogno di nuovi stimoli, di una nuova figura di riferimento che vada a proseguire sulla strada indicata. Allo stesso tempo, sono tanti i ringraziamenti che devo fare a tifosi, giocatrici, dirigenza e componenti dello staff tecnico. Da tutti ho ricevuto in cambio tantissimo, sia sotto l’aspetto sportivo che umano: tutto ciò mi ha permesso di crescere, confrontandomi quotidianamente in modo sempre diretto e chiaro. Ed è con lo stesso spirito che con la società siamo giunti - consensualmente e per il bene del TeamVolley - alla scelta di interrompere la nostra longeva e vincente collaborazione. Ho dato tutto, ho dato il massimo. Forza TeamVolley!».

A salutare Fabrizio Preziosa a nome dell’intero TeamVolley è il direttore sportivo, Marco Motto: «Dopo un percorso congiunto durato ben sette anni, durante i quali la società ha raggiunto traguardi importanti, insieme abbiamo capito che per il bene del TeamVolley era giunto il momento di salutarci. Con Fabrizio abbiamo sempre condiviso tutto. Dalle cose importanti a quelle più piccole, perché il dogma è sempre stato appunto questo: la condivisione, mantenendo ognuno il proprio ruolo. Nel tempo abbiamo costruito insieme un percorso ricco di soddisfazioni, ma soprattutto un rapporto umano che rimarrà nel futuro. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti nel ringraziare Fabrizio per l’impegno e la professionalità che ha dedicato alla società per tutto questo tempo. Ora prendiamo strade diverse. A lui auguriamo ancora tante soddisfazioni, ovunque andrà: sicuramente quando ci rivedremo sarà un piacere condiviso, perché il feeling che si è creato è solido. Ci salutiamo con un “in bocca al lupo” reciproco, consapevoli di quanto è stato gratificante collaborare. Forza TeamVolley!».