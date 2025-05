Famiglie e a teatro, riparte a Biella la rassegna realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Al via il 17 maggio con lo spettacolo CANZONCINE UN PO'...BAMBINE a Palazzo Gromo Losa la nuova edizione di “Famiglie a teatro” la rassegna della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che offre a famiglie con bambini la possibilità di assistere gratuitamente a spettacoli teatrali appositamente creati per quella fascia di pubblico. Lo spettacolo è a cura della Compagnia teatrale Stilema e propone un recital di canzoni e brevi storie per attore e chitarre di e con Silvano Antonelli; la durata della rappresentazione sarà di circa 55 minuti ed è adatto per bambini dai 4 ai 10 anni.

“Famiglie a teatro è un progetto di grande impatto sociale e culturale, un’iniziativa virtuosa che con risorse contenute riesce a impattare in modo duraturo sulla vita dei bambini in una fase di crescita importante – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – per questo ogni anno lo riproponiamo con piacere e convinzione”. Una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per e sull'infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Ascoltare i bambini e le loro affermazioni o domande, spesso spiazzanti per la loro ingenuità, suggerisce tematiche o metafore che rimandano a temi universali. I bambini sono dei veri e propri filosofi della vita quotidiana. Se ci soffermiamo ad ascoltarli potremo essere degli educatori e forse anche degli adulti migliori. In questo spettacolo saranno le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze dell'infanzia ad essere oggetto di piccole poesie in musica. Tanti temi, come un atlante della vita e dei sentimenti dei bambini.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 giugno e si intitola “IL MONDO SENZA PLASTICA IN 80 GIORNI” a cura di Areté Ensemble. Lo spettacolo si svolgerà nella corte centrale di Palazzo Gromo Losa. Tutti gli spettacoli avranno luogo alle 18 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione tramite apposito link sul sito www.fondazionecrbiella.it. In caso di pioggia verranno realizzati all’interno dell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa.

In occasione dello spettacolo inoltre nell’ottica di interagire e mettere a sistema le opportunità del territorio, la Fondazione ha messo a disposizione gli spazi di Palazzo Gromo Losa per alcune attività del progetto della Città di Biella “Big family” che prevedono anche la partecipazione delle famiglie al primo spettacolo della rassegna “Canzoncine un po’ bambine”. In occasione della prima rappresentazione di Famiglie a teatro verrà realizzato a Palazzo Gromo Losa il progetto “Big Family” del Comune di Biella realizzato nell’ambito di una coprogettazione della Cooperativa Tantintenti. E' un progetto che si prefigge di stimolare la vicinanza solidale e la nascita di legami e relazioni fra le famiglie, con attenzione particolare alle famiglie fragili.

Giunto alla seconda edizione, realizzerà quattro eventi rivolti alle famiglie che hanno aderito, ogni evento si svolgerà in un contesto diverso con un duplice intento: da un lato organizzare momenti guidati perché le famiglie si sperimentino nella relazione e si creino legami attraverso attività condivise e laboratori, dall'altro gli eventi sono pensati in contesti diversi per far conoscere le iniziative che il territorio offre in favore delle famiglie. Oltre a Palazzo Gromo Losa verranno coinvolti Cascina Oremo e la Biblioteca Ragazzi con conclusione a fine giugno con un picnic.