Incidente al parco giochi di Occhieppo Inferiore: bambino di 10 anni cade da una giostra

Paura nel pomeriggio di oggi venerdì 2 maggio al parco giochi di Occhieppo Inferiore, dove un bambino di dieci anni è caduto da una giostra, dalla teleferica, dal seggiolino che ha un’altezza di meno di un metro.

L’allarme è scattato subito: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il bambino in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i sanitari hanno preferito procedere con accertamenti per escludere lesioni interne o traumi importanti.

Dell'accaduto si è subito interessata la sindaca Monica Mosca: "Ho sentito i genitori per sapere come stava il bambino, siamo in contatto, e stiamo acquisendo le immagini per risalire alla dinamica dell'accaduto".

Seguiranno aggiornamenti.