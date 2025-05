Tragico epilogo per Ennio Minichiello, 77enne residente a Tavigliano.

Nella giornata di ieri, giovedì 1° maggio, i Carabinieri di Occhieppo e il personale del 118 ha effettuato un intervento di soccorso per un residente in via Boffa. Nonostante la presenza dei sanitari, un arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo. La salma è stata quindi consegnata ai famigliari.