Festa della Liberazione, a Occhieppo Inferiore presenti anche gli studenti delle medie alle celebrazioni FOTO

Nei giorni scorsi, la comunità di Occhieppo Inferiore si è data appuntamento per celebrare la Festa della Liberazione onorando, con un programma ricco di appuntamenti, l'80° anniversario.

Al mattino gli studenti delle scuole medie hanno raggiunto la piazza del paese per prendere parte alla cerimonia che ha reso il dovuto omaggio ai Caduti morti per la libertà. Presenti, oltre all'amministrazione comunale e alla consigliera regionale Emanuela Verzella, anche gli Alpini e i rappresentanti di Biella e Vercelli dell'ANPI. “È stato commovente ascoltare 'Bella Ciao' e l'inno d'Italia cantati dalle nuove generazioni – ha commentato la sindaca Monica Mosca - Un segno di memoria e speranza per il futuro”.

Nel pomeriggio, si è tenuto un momento di riflessione con la comunità, caratterizzato dalla visione di alcuni docufilm, tra cui uno dedicato a Occhieppo Inferiore. “Siamo soddisfatti della partecipazione e dell’interesse dimostrato, poiché volevamo offrire spazi di riflessione e confronto – sottolinea Mosca - Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata significativa”.

Come confermato dai partecipanti, tutti i momenti hanno abbracciato tematiche di stretta attualità suscitando l'interesse generale di molti, come l'importanza della Costituzione e il senso della democrazia.