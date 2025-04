World Championship di kick boxing, argento per due biellesi

Domenica scorsa a Cornaredo è andata di scena la “World Championschip”, competizione sportiva di sport da combattimento di Kick Boxing, K1, Muay Thai, pugilato, Grappling MMA, organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano. Giornata molto impegnativa con più di 600 match disputati in ben 9 aree di gara è stata magistralmente organizzata.

Presente a questo importante competizione la palestra Fitness For Life, che con i propri atleti a ben figurato conquistando due argenti, con Sara Scucchiari, ragazza con buonissime tecniche ma che non riesce ad incidere per un verdetto favorevole nella finale. Verdetto amaro per Francesca Coppola che nelle tre riprese risponde colpo su colpo alla sua avversaria ma a giudizio degli arbitri risulta meno incisiva dell’atleta romana.

Per la scuola di kick boxing del coach Andrea Bagatin e Fenaroli Daniele una bella soddisfazione per l’ottima prova per Luca Bettonte che disputa le qualifiche disputando un ottimo match considerando la poca esperienza in campo internazionale, non facile per i giudici il verdetto finale che risultava alla pari, e solo pochi colpi di differenza ha proclamato la sconfitta del biellese.