Rhythmic School in evidenza a Saint Vincent, Brocchi e Giardina sono d’argento

Presso il palazzetto dello sport di Saint Vincent si è disputata, nello scorso fine settimana, la seconda prova del campionato regionale individuale FGI Silver LD di ginnastica ritmica.

La competizione, durata ben tre giorni, organizzata dalla associazione valdostana Club des Sports ha visto la partecipazione di più di 500 atlete. Cinque le iscritte alla competizione facenti parte della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, due delle quali bloccate ai box, per motivi diversi, il giorno precedente la gara, ma le tre RSgirls rimanenti hanno tenuto alto il vessillo della società candelese conquistando ben due medaglie d’argento.

La prima a scendere in pedana è stata Margot Christelle Giardina in gara nelle Allieve 3 (anno 2014) con esibizioni a corpo libero e palla classificata dalla giuria al secondo posto a 5 centesimi di punto dal primo posto. E’ stata poi la volta di Martina Brocchi fra le Allieve 5 (anno 2012) per lei esibizioni a cerchio e clavette; anche per lei medaglia d’argento a 5 centesimi dall’oro. Ha completato il trittico di ginnaste blù/fuxia Iris Marchesi nella categoria Junior1 (anno 2011) che esibendosi con cerchio e nastro si è classificata al sesto posto.

Le atlete sono state seguite in pedana dalla DT Tatiana Shpilevaya che commenta così i risultati conseguiti: “Le nostre ginnaste hanno gareggiato con convinzione e grinta, dimostrando buona tecnica ed attinenza alle musiche. Non sono state molto fortunate… due di loro sono seconde a pochi centesimi di punto dal primo posto; ma per correttezza, occorre anche dire che hanno commesso delle piccole sbavature, senza le quali avrebbero potuto vincere con buon margine. Complessivamente una buona prestazione per tutte, considerando che anche Iris, pur non avendo raggiunto il podio, ha effettuato il miglior punteggio al cerchio della sua categoria. Ora avremo ancora un buon lasso di tempo in cui lavorare in palestra ed ottimizzare gli esercizi, sia di chi ha gareggiato che delle assenti, per presentarci adeguatamente preparate per la finale nazionale di Giugno a Rimini”.

Concluso questo weekend che ha visto la Rhythmic School impegnata su più fronti, ad Ivrea e a Saint Vincent, il prossimo vedrà la società candelese presente al PalaLanghe di Alba dove si disputerà la seconda prova del regionale individuale FGI Silver LE che vedrà il ritorno in pedana, dopo un periodo travagliato, di Ginevra Bravaccino.