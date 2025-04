Bonprix TeamVolley sempre più quinto, successo esterno a Pavia

Altro scontro diretto vinto dal Bonprix TeamVolley, che va sotto due volte ma riesce a rimettersi in piedi e ad espugnare per 3-2 il PalaRavizza. La vittoria ai danni della Tecniclux UIV Pavia permette alle biancoblù di rafforzare il quinto posto nel girone nazionale di Serie B2.

Due i punti di vantaggio sulle stesse lombarde, con altrettante giornate da giocare. Nel 6+1 di coach Preziosa c’è Caimi al palleggio con Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fallarini e Macchieraldo centrali, Fizzotti libero. Partenza di primo set favorevole alle padrone di casa, che scappano subito sul 7-4 e forzano il primo time-out allo staff lessonese. Il Bonprix rientra male con due attacchi sbagliati e UIV consolida quel gap di 4/5 punti che conserverà fino in fondo al parziale. Le imprecisioni del TeamVolley sono davvero troppe: ben 9 punti vengono regalati di propria mano alle avversarie. Sul 22-17 entra Francoli per servire, ma non accade nulla fino al mani-out del 25-19.

Seconda frazione e altri tre punti subito regalati alle pavesi, che riprovano la fuga sull’8-5. Questa volta Diego e compagne si rimettono in riga e con un contro-parziale di 0-5 mettono la freccia e costringono la panchina di UIV al tempo. Un punto a testa, si va avanti fino al 16-17, quando è coach Preziosa a sospendere il gioco. L’equilibrio regge solo fino al 20 pari, poi tre errori delle avversarie e un muro di Macchieraldo apparecchiano il set-point ben sfruttato da Gualinetti, che mette a terra il 21-25.

Terzo parziale ancora simile al primo. Pavia strappa il primo vantaggio sul 4-3 dopo un’errore al servizio di Filippini, che manterrà fino in fondo. Lo staff del TeamVolley prova a spezzare il ritmo alla Tecnilux, ma il doppio time-out (sul 12-8 e quindi sul 18-15) porta a poco. Addirittura, al secondo rientro le pavesi infilano un 7-1 che chiude il discorso: il 25-16 è un mani-out. L’inerzia gira ancora una volta nel quarto set, quando sull’8-3 UIV sembra aver messo le mani sui tre punti. Diego e Gualinetti iniziano a prendere ritmo in attacco e il Bonprix svolta.

Time-out pavese sul 16-15 e contro-time out lessonese sul 19-16. Sul 22-19 sembra ancora finita, ma Diego e Filippini riportano la contesa in equilibrio. È proprio l’opposto lessonese a dare una spallata importante alla frazione, con un attacco vincente seguito da un ace in battuta. Pavia annulla il primo set-point, ma prima Diego e poi un muro di Caimi tingono di biancoblù un sudatissimo 24-26. Un’iniezione di fiducia e ottimismo che si è percepita nel tie-break, dove – tolti i primi quattro scambi – il TeamVolley è sempre stato in testa. Si cambia campo sul 5-8 dopo una fast di Fallarini. A mettere la panna sul gelato e la partita in freezer ci pensano sempre Diego, Gualinetti e Filippini. Il punto dell’8-15 lo firma il capitano.

Coach Fabrizio Preziosa analizza così il match: «Partita di alti e bassi, chiari e scuri. Da tutto l’anno lavoriamo a fasi alterne, sia a livello tecnico che mentale. Le frazioni che abbiamo lasciato per strada sono state eloquenti: ci hanno surclassato in campo e nel punteggio, approfittando dei nostri regali. Meritato il primo set, hanno dominato in battuta e in attacco mentre noi abbiamo difeso poco. Ci siamo rimesse in pista con ordine ed equilibrio nel parziale successivo: anche in quel caso pensavamo che la partita potesse andare in un modo ma ci siamo di nuovo perse nel terzo. Abbiamo sbagliato e regalato a muro, imprecise nel limitare le loro attaccanti di palla-alta (noi temevamo le centrali). Altra svolta nel quarto set, con una brutta partenza e una bella reazione di lucidità: abbiamo ripreso in mano il filo tecnico della partita, in attacco e in difesa, costringendo Pavia a forzare. La vittoria è arrivata in maniera netta nel tie-break, perché fisicamente e mentalmente ne avevamo di più. Due punti voluti e meritati, un piccolo passo avanti in classifica che ci fa allungare leggermente sul nostro diretto avversario. Le ultime due uscite saranno decisive: difficilissima la prossima in casa con il Cus Torino, dove proveremo a fare punti anche perché sarà l’ultima a Lessona e ci teniamo a fare bene. In attesa dell’incrocio tra Pavia e Alba dell’ultimo turno».

Aggiunge Letizia Gualinetti: «Non è stata una partita spettacolare in termini di ritmo, anche a causa degli stop delle settimane precedenti. Il classico match “di fine campionato”: altalenante su entrambe le metà-campo. Noi siamo partite molto male in difesa, il fondamentale che ci dà maggiore sicurezza e su cui costruiamo il nostro gioco. Tante cose non hanno funzionato, ma siamo state brave a riprenderci e a rimanere attaccate alla partita. Soprattutto nel quarto set, dove siamo andate sotto di 6/7 punti. Siamo poi state molto brave nel tie-break. Diciamo che le avversarie sono state un pizzico più altalenanti di noi, in ogni caso siamo uscite dalle difficoltà con grinta. Questo 3-2 non è frutto della nostra miglior prestazione, ma l’importante è che lo siamo portate a casa. Siamo a +2 e il difficile arriva adesso: ci aspetta la seconda della classe, dover giocare a Lessona ci rasserena ma sappiamo che sarà decisiva. Continuiamo ad allenarci come al solito, pronte per sabato».

Tecnilux Universo In Volley Pavia – BONPRIX TEAMVOLLEY 2-3 (25-19/21-25/25-16/24-26/8-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Daffara ne, Diego 20, Gualinetti 16, Francoli, Biasin ne, Fallarini 11, Bonini ne, Macchieraldo 6, De Carlini ne, Filippini 15, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.