Gaglianico: "Rubano anche le bandiere tricolori esposte per gli Alpini", un lettore segnala

"Abito in via Gramsci a Gaglianico ( zona OBI ) e ieri, aderendo all' invito di esporre le bandiere fuori dalle proprie abitazioni, attorno al condominio Quadrifoglio, dove risiedo, abbiamo esposto una ventina di bandiere. Questa mattina al risveglio, mi sono accorto che due di queste erano state portate via nella notte. Non ho parole per definire questo gesto ma mi chiedo mancando tre settimane al raduno degli alpini considerando la posizione delle bandiere esposte, ne spariranno altre e se fosse così, cosa dovremmo fare non avendo bandiere a sufficienza per sostituirle. Con la speranza che il furto di questa notte sia un caso isolato, oggi stesso rimpiazzerò le bandiere mancanti e W GLI ALPINI