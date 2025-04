Intervento dei Carabinieri a Biella per una discussione piuttosto accesa tra due uomini.

È successo ieri, 17 aprile: stando alle prime ricostruzioni, un anziano avrebbe rigato un'auto in sosta e sarebbe stato sorpreso dal suo proprietario che ha subito allertato il 112. Il pensionato avrebbe spiegato che non sopportava la presenza del mezzo a ridosso di un passo carrabile. Le parti coinvolte si sono poi accordate per il risarcimento dei danni.