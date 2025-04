Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo avvenuto poco prima delle 20 di oggi, 17 aprile, nel comune di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita fuori strada. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, assieme ai sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente. Presenti anche i Carabinieri.