Unipol Sai di Bocchio ai play off da seconda in C2 FOTO

Lo Splendor archivia in positivo l annata 2024/25.

Un accesso ai play off e tutte le squadre che mantengono la categoria senza retrocessioni.

In C2 Unipol Sai di Bocchio accede ai play off da seconda, complice la vittoria del Romagnano sul TT Biella di sabato, per una classifica finale che vede i sesiani al primo posto davanti allo Splendor e al TT Biella.

Nell' ultimo impegno, venerdì sera al PalaAguggia ,la formazione cossatese ha sconfitto Valenza con un rotondo 5 a 1.

Romagnano e Unipol Sai in testa con gli stessi punti , ma per una vittoria di differenza sono i novaresi a vincere il girone.

Sempre Venerdì, al PalaAguggia, MB Line in D1, chiude le proprie fatiche con una sconfitta pesante patita dal Valenza .

5 a 1 il risultato a favore degli alessandrini, unico punto per i cossatesi lo realizza Paolo Furno.

Sempre venerdì sera, alla palestra di castelletto Cervo,centra invece la salvezza Gentile Impianti, che supera la Sisport C per 4 a 2.

Spiccano le due vittorie di Roberto Milani e una a testa per Massimo Graziano e Pietro Ferraris, che con questo successo si garantiscono la permanenza nella serie, dopo un avvio molto difficile.

A chiudere l ultima giornata dei campionati regionali in casa Splendor, sabato pomeriggio, alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato le due formazioni dei ragazzi Splendor, che chiudono con una vittoria e un pareggio.

Immobiliare Bugella supera Biella per 4 a 2 con Riccardo Motta che vince due incontri, mentre uno a testa se lo aggiudicano Tommaso Zoppello e Gabriele Negrone.

Sempre derby anche in D3, dove Davide Siviero manutenzione verde, divide la posta con Tennis tavolo Biella RDM per 3 a 3, con una buona prova di Andrea Saitta che c'entra due successi, mentre il terzo punto lo sigla un bravo Mattia Zoppello.

Ora tutti ai play off con UnipolSai di Bocchio a caccia dell impresa.

Ma per questa storia c'è ancora tempo.