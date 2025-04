Polizia, al via a Biella la campagna contro le truffe: locandine e dépliant in parrocchie e farmacie FOTO

Come riconoscere il potenziale truffatore? Come agisce e quali le pratiche per difendersi? E ancora, quali i consigli per parenti e vicini di casa? A queste e altre domande risponderà la campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Attenti alla truffe”, messa in campo dalla Questura di Biella e rivolta a tutte le fasce d'età della popolazione. Al fianco della Polizia di Stato, figura la Diocesi di Biella assieme a Federfarma Biella Vercelli. “La truffa – afferma con forza il questore Delia Bucarelli –è un reato odioso, che colpisce non solo i beni materiali delle persone ma anche la dignità di ognuno. È un fenomeno criminale trasversale, che approfitta delle fragilità di chiunque”.

Per questo, sono stati realizzati materiali specifici divulgativi, come poster e dépliant, che verranno distribuiti nelle parrocchie e nelle farmacie di tutto il Biellese. Saranno a disposizione della popolazione a partire dalla prossima settimana: circa 200 locandine per le chiese e quasi 100 per le farmacie della nostra provincia, oltre a poco più di 2mila pieghevoli per il cittadino. Inoltre, tutte queste informazioni saranno condivise e pubblicate anche nei siti online delle parrocchie.

“Con grande entusiasmo le istituzioni hanno fatto rete e sposato il progetto dimostrando una sensibilità straordinaria – sottolinea il questore Bucarelli – La Polizia vuole tenere alta l'attenzione sul fenomeno delle truffe. Da qui l'idea di questo vademecum, utile per tutta la popolazione, con suggerimenti e abitudini da osservare in questi casi. L'invito è sempre quello di verificare e chiedere consiglio ad amici e parenti. Teniamo gli occhi aperti”.

Sulla stessa linea d'onda anche il vescovo di Biella Roberto Farinella: “Un ringraziamento sincero per questa iniziativa, diamo il nostro convinto appoggio a questa campagna di sensibilizzazione. Di fronte a certi reati, fare rete è necessario per debellare fenomeni che colpiscono tutti in maniera indistinta”. Concorde anche il presidente di Federfarma Biella Vercelli Giuseppe Pennino: “È a disposizione la nostra struttura capillare sul territorio. Oltre alle farmacie, il materiale informativo sarà presente anche negli ambulatori. Siamo contenti di dare il nostro contributo fattivo”.