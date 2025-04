Boxing Club Biella in evidenza con i suoi atleti

Boxing Club Biella in piena attività nelle scorse settimane dove in due riunioni pugilistiche la prima presso la Palestra DMS, in strada del Drosso, a Torino, Emma Prinetti al primo anno della categoria U17, ha combattuto per le qualificazioni dei campionati regionali al peso di 52 kg in semifinale contro la già nota Ilaria Tonon affrontata già 2 volte con una vittoria ed un pareggio sul palmares. Purtroppo in questa occasione la pugile del Maestro Pasqualino ha avuto la meglio e si è qualificata per la fase finale.

Nella stessa serata, un altro pugile biellese ha ottenuto lo stesso esito di Emma, pur disputando un ottimo match, evitando i colpi del bravo padrone di casa Fabian Valencia che già era riuscito a strappare la vittoria lo scorso anno. L'incontro è stato di gran qualità offrendo al pubblico presente spettacolo e interesse.

Sabato scorso invece, sempre Cecilia Pinnola ha accompagnato Stephan Nike al suo secondo incontro, opposto al pugile di casa Romaric Tan al peso di 98 kg esordiente. I due pesi massimi hanno dato vita ad un incontro fisico dove entrambi hanno espresso il meglio della loro condizione tecnica ed atletica, ottenendo applausi da parte del pubblico ed il verdetto di parità da parte dei giudici.