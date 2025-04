Il Bonprix attende...l'Alba, è scontro diretto per il 5° posto

Archiviata la terza salvezza consecutiva in Serie B2 nazionale – con tanto di record di punti nella categoria aggiornato – il Bonprix TeamVolley può guardare in alto. Il calendario riserva la seconda partita di fila a Lessona: sabato alle 20.30 sarà scontro diretto per il quinto posto contro L’Alba Volley.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «Inutile indorare la pillola: sarà un’altra gara di fatica. Alba si è assestata dopo le vicissitudini del girone d’ andata, ha dimostrato di avere peso offensivo e la capacità di mettere in campo diverse varianti, pescando da una panchina non lunghissima ma efficace. Venturini e Alessandria sugli esterni, Gallina e Quilico al centro possono mettere a ferro e fuoco qualsiasi difesa. In quella fase specifica, dovremo lavorare per tutta la gara con la bava alla bocca. Al sacrificio difensivo occorrerà poi sommare pazienza e intelligenza offensive, colpendo i loro nervi scoperti. È il redde rationem per il quinto posto: battere forte e lottare!».

Aggiunge il libero Martina Spinello: «Siamo molto contente dell’ultima vittoria contro Milano, perché ci ha permesso di raggiungere la salvezza matematica: potremo quindi affrontare il finale di stagione con maggiore serenità. Ma non vogliamo accontentarci! L’obiettivo attuale è acciuffare il quinto posto in classifica. In questo senso, quella di sabato contro Alba sarà una partita importante, essendo una concorrente diretta a pari punti con noi. La chiave del match? Rimanere concentrate e focalizzate sull’obiettivo».