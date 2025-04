Botalla TeamVolley ai playoff: ottimo esordio del settore giovanile FOTO

Il lungo weekend del Settore Giovanile del TeamVolley è terminato solo martedì sera, ad Occimiano. Il 3-0 in terra monferrina regala un esordio vincente nei playoff di Prima Divisione al Botalla. Successo anche per il Generali nel derby di Under17 allo “Ziccio”.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST – Ottavi di finale [Andata]

Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano Blu – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(13-25/13-25/12-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 1, Boggiani, Cavaliere 10, Sola 24, Cena 9, Gariazzo ne, Pivotto 1, Floris ne, Gasparini ne, Paniccia ne, Piletta 6, Berengo ne, Guzzo (L1) 1, Vioglio (L2) 1. Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

La palleggiatrice Alessia MASSERANO: «Un avversario che avevamo già conosciuto in campionato e contro cui avevamo vinto 3-0 sia all’andata che al ritorno. Sapevamo che a livello di fisicità e gioco avevano qualcosa in meno rispetto a noi. La parte più impegnativa del match è stato tenere alto il livello di concentrazione e non abbassare mai l’attenzione, che in effetti è stata altalenante. Dobbiamo migliorare su questo, in modo da essere preparate quando affronteremo avversarie più al nostro livello. Tutto sommato è stata una buona prestazione, specialmente nel terzo set».

UNDER17

UNDER17 Trofeo “Daniele Ziccio” - 2a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Nera 3-1

(25-14/21-25/25-19/25-20)

Coach Ivan TURCICH: «Abbiamo deciso di impostare la partita in maniera molto tranquilla, scariche da ogni tipo di pressione. È un torneo che sfruttiamo per provare le future formazioni e dare spazio a chi ha giocato di meno in campionato con l’Under16. C’è stato qualche esordio, anche in ruoli differenti dal solito: un “test-match” diciamo, pur essendo una competizione ufficiale. Ottima la risposta delle ragazze nei tre set vinti, in quello perso purtroppo la soglia degli errori si è alzata e ci siamo innervosite. Classiche situazioni “da giovanili”, che portano a scollarsi in campo. Hanno capito che lo sport è competizione, devono imparare a divertirsi giocando e senza perdere la concentrazione per nulla. Il bilancio? Assolutamente positivo».

UNDER15

UNDER15 Coppa Primavera - 2a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella 0-3

(23-25/10-25/12-25)

Coach Marco ALLORTO: «Al netto del risultato, che in questo torneo e in questa fase della stagione ci importa davvero poco, abbiamo approcciato la partita in due modi totalmente differenti. Un primo set giocato punto-a-punto, contro una compagine tecnicamente e collettivamente più avanzata rispetto a noi. Nelle due frazioni successive invece abbiamo mostrato un atteggiamento a dir poco rinunciatario, lasciando scappare via l’avversario. Ne è uscito un 3-0 senza storia: brave loro, ma noi torniamo a lavorare».

UNDER12

UNDER12 4vs4 - 2a fase

Palestra S.P. “Fratelli di Dio” di Novara

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Sant’Alessandro Koala Pallavolo Green 0-3

(7-15/14-15/10-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Sammaborgo Pink 1-2

(8-15/8-15/15-13)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Volley San Giacomo Bianca 0-3

(3-15/0-15/3-15)

Nello staff tecnico che segue le piccoline c’è Beatrice BIASIN: «Arrivavamo alla seconda fase di Novara consapevoli di avere in squadra atlete più giovani e meno “fisicate” rispetto alle avversarie. In queste categorie, soprattutto nell’Under12, un anno in meno di esperienza e di crescita fisica fa una differenza enorme. In ogni caso, abbiamo detto loro che questa non sarebbe stata una scusa per lasciarsi intimorire. Il risultato è relativo, perché al di là delle sconfitte abbiamo tirato fuori tre ottime prestazioni. I numeri non rispecchiano la soddisfazione che abbiamo provato a bordo-campo».