Valdigne Triathlon protagonista a Imola tra podi, divertimento e ottime prestazioni FOTO

Nello splendido scenario dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, con l’organizzazione perfetta di Imola Triathlon, si sono svolti sabato 5 e domenica 6 aprile 2024 i Campionati Italiani Assoluti e Under 23 di Duathlon Sprint, i Campionati di Categoria Age Group, i Campionati Italiani di Duathlon Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Duathlon.

Sempre trascinante la cronaca della gara sul “campo” di Dario “Daddo” Nardone speaker d’eccezione sempre pronto a coinvolgere i tanti Atleti ed il folto pubblico presente. Percorso degno di un Campionato Italiano: la prima run prevedeva il giro dell’autodromo al contrario del senso usuale automobilistico (per circa 5000m), con salite e discese piuttosto impegnative per la bike 4 giri con ben otto salite e discese con pendenze tra il 4 e il 7%, la seconda run (con saliscendi) sulla distanza classica di 2,5 km.

Le atlete e gli atleti di Valdigne Triathlon sono stati quindi messi a dura prova dal tracciato molto selettivo. Nella gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Femminile ottima prove, sempre tra le migliori, per la torinese Silvia Visaggi (10° assoluta), per la super combattiva Alice Riebler (17° assoluta), gara molto positiva per Laura Ceddia (20° assoluta) in netta crescita di condizione, ancora un gara top per Zoe Orsolini, che dopo la bella gara nei Campionati Italiani di Duathlon Classico ha bissato la prestazione con questo risultato (25° posto), molto bene Costanza Antoniotti, 28° assoluta e 4° tra le Junior, buone race per Fosca Boldrocchi (10° Junior) e Anastasia Federici.

Al maschile, strepitosa gara del pavese Lorenzo Pellicciardi, il giovane atleta ha combattuto fino all’ultimo per l’oro in una gara tiratissima fino all’ultimo metro, per lui bronzo assoluto e argento tra gli U23, strepitoso! Bellissime prove per il brianzolo Thomas Previtali (13°) e per il lecchese Andrea Balestreri (15°), ottimi piazzamenti, in una gara dal tasso tecnico molto elevato, per il lunghista Ivan Cappelli, Giacomo Mazzolin, Luc Vitali, Leonardo Allegri, Enea Demarchi, Francesco Strada, Edoardo Mazzucco e il giovane Giacomo Frassati (alla sua prima esperienza nella Gara Assoluta).

La gara Age Group è stata una vera e propria Festa con quasi 900 triathleti, donne e uomini, a sfidarsi nelle curve e nelle salite dell’autodromo. Nella gara Femminile Age Group dove si assegnavano i Titoli Italiani di Categoria, straordinaria prova delle "Women" di Valdigne Triathlon, che con un triplo oro hanno portato i colori del Team sul gradino più alto del podio.

Ecco le Campionesse Italiane: Sara Speroni, la varesina è giunta 4^ assoluta nella gara e ha conquistato l’oro italiano M1; Monica Cibin, la torinese è giunta 12^ assoluta e oro italiano tra le M3; Marinella Sciuccati, ennesimo titolo per la legnanese, oro italiano M5.

Ma non finisce qui! Ecco gli altri grandi risultati: Alessandra Degiugno, 16° posto assoluto e argento tra le M3 per la plurititolata biellese. Tiziana Squizzato, bronzo tra le M3 per la torinese dopo l’oro nel Duathlon Classico, così, tra le M3, il podio è stato colorato solo da Valdigne Triathlon. Buona prova per la vigevanese Nadia Goldoni tra le M2. Anche nella Gara Maschile enormi soddisfazioni per i colori verde-turchese-oro in una competizione che vedeva più di 700 partenti! Un'altra medaglia, da aggiungere alle centinaia già in suo possesso, per il "ragazzo romagnolo" Michele Vanzi, argento tra gli M8; ancora un podio per Andrea Manzotti argento tra gli M2, un inizio di stagione folgorante per lui.

Ottime prove, tutti con buoni piazzamenti generali e di Categoria per i biellesi Paolo Zilvetti (5° tra gli M3 dove erano presenti ben 101 partenti), Claudio Ramella Bagneri (sempre molto performante e 7° tra gli M7), e per Samuele Silla Gilioli, Thomas Molgora, Dario Nitti. In serata enorme soddisfazione con la Premiazione per il secondo posto finale del Team Valdigne Triathlon nel Circuito Duathlon disputato su 4 tappe (Barzanò, Forlì, Pontoglio ed Imola).

Domenica mattina è andata in scena la spettacolare gara delle Staffette 2+2, gara sempre molto avvincente, combattutissima e fortemente voluta dalla Federazione e dai Team, tantissime le Squadre messe in campo. Ben 5 le formazioni 2+2 schierate dal Team verde-turchese-oro ...nonostante qualche aggiustamento degli ultimi giorni e delle ultime ore dovuti a infortuni e a indisposizioni dell'ultimo momento. Grande la prestazione della Squadra 1 composta da Visaggi, Previtali, Ceddia e Pellicciardi che, sempre in lotta con i migliori Team, ha conquistato un ottimo 4° posto! Ottime le performance delle altre 4 Staffette, con tanti Giovani a portare in gara i body di Valdigne Triathlon, ecco i nomi dei protagonisti: Orsolini, Balestreri, Riebler, Cappelli (6°); Speroni, Allegri, Dal Mas, Mazzolin (16°); Laschi, Vitali, Federici, Demarchi (20°); Cibin, Strada, Boldrocchi, Burr (30°).

Grandi risultati per le Staffette Valdigne Triathlon tra le ben 58 giunte al traguardo finale. Nel Campionato Italiano di ParaDuathlon ancora una vittoria, dopo i tanti successi italiani, europei, mondiali ed olimpici, per la coppia formata da Francesca Tarantello e Silvia Visaggi (guida) nella categoria PTVI B2/B3 a dimostrazione di un ottimo stato di forma e di affiatamento delle due atlete. Nel pomeriggio, si è disputato il Campionato Italiano di Coppa Crono di Duathlon, con quasi 200 Squadre tra femminili e maschili. Il Team Femminile composto da Marinella Sciuccati (M5), Tiziana Squizzato (M3) e Alessandra Degiugno (M3) ha conquistato un incredibile 4° posto, con una prova maiuscola, dimostrando che l’impegno e passione per lo sport possono portare grandi risultati anche in gara con Team più numerosi e decisamente con un’età anagrafica più bassa.

Il Team Maschile composto da Manzotti (M1), Nitti (M3) e Zilvetti (M3) ha concluso una gara molto positiva superando (anche loro) in classifica Team più numerosi e più giovani. Ora gli atleti del Team sono attesi dai Campionati Giovanili di Duathlon a Magione in Umbria nel prossimo weekend.