Costruiamo insieme il futuro della Valle Elvo e Serra

Unione Montana Valle Elvo e GAL Montagne Biellesi invitano cittadini, amministratori, associazioni e imprese locali a un nuovo momento di incontro e condivisione del percorso partecipativo dedicato allo sviluppo di una strategia Smart Villages per la Valle Elvo e Serra.

L’evento – in programma venerdì 11 aprile alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale di Graglia – sarà una serata di confronto, ispirazione e narrazione di esperienze concrete già attive sul territorio.

Le aree montane non sono solo luoghi da preservare, ma spazi vivi, creativi e partecipativi, dove si sperimentano nuove forme di democrazia, innovazione sociale e sostenibilità. Comunità che custodiscono tradizioni e memoria, ma che al tempo stesso si aprono al futuro e ai nuovi abitanti.

Mentre i gruppi di lavoro Smart Villages proseguono nelle attività di analisi dei bisogni, mappatura delle risorse locali e raccolta di proposte e azioni, l’incontro dell’11 aprile offrirà uno sguardo sulle buone pratiche già in atto, come stimolo per la co-progettazione collettiva e la costruzione di una visione di sviluppo condivisa.

Il programma della serata

L’apertura sarà affidata alla Banda musicale di Netro, con un suggestivo repertorio legato alla storia locale. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Graglia Marco Astrua, padrone di casa e di Monica Mosca, Presidente dell’Unione Montana.Luca Pozzato, direttore del GAL Montagne Biellesi, illustrerà la visione degli Smart Villages come leva strategica per il rilancio delle aree montane.

La serata proseguirà con un carosello di esperienze locali presentate da cittadini, operatori e protagonisti attivi della Valle Elvo e Serra e del Biellese, con la conduzione di Ettore Macchieraldo (Associazione Tavo Burat) e Marta Miolo (Associazione Movimento Lento)

Sulla Via dell’Arbo: co-progettazione scuola e territorio – Myriam Chiara e Inès Borrione

Tessere la salute: un welfare di comunità – Mario Clerico, Comitato promotore

Il Patto Educativo di Comunità in Valdilana – Ruggero Poi, Associazionididee

Il Cammino di Oropa si racconta – Alberto Conte, Movimento Lento

Agroecologia e Permacultura al servizio della Terra e dell’uomo – Federico Chierico, Il Chioso

Smart Villages e Generazione Z – Lorenzo Zanetti e Niccolò Magoni, giovani della Valle

Curare insieme il bosco e il paesaggio – Nevio Perna, Associazione Forestale La Serra

UNITA Rural Mobility: Erasmus nelle aree montane – Francesco Di Meglio, Coop. NEMO

Giovani e territorio: l’esperienza della Pro Loco di Graglia – Alessandro Peretto

L’incontro è aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria su:

https://graglia110425.eventbrite.it

Non perdere questa occasione per far sentire la tua voce e contribuire a costruire il futuro della nostra valle!

Il contesto locale ed europeo

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche europee che promuovono una visione a lungo termine per le aree rurali, riconoscendone il ruolo centrale per un’Europa più equa, inclusiva e sostenibile.

La strategia degli Smart Villages, attuata localmente dal GAL Montagne Biellesi attraverso la misura SRG07 della PAC, mira a costruire percorsi di sviluppo a lungo termine fondati su:

Partecipazione attiva di cittadini e attori locali pubblici/privati



Risposte concrete alle sfide della transizione ecologica e digitale



Investimenti condivisi e integrati, con l’utilizzo di risorse pubbliche e private



Ma cosa sono, in concreto, gli Smart Villages?

Sono comunità rurali e montane che, partendo dai propri punti di forza, adottano soluzioni intelligenti per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali dei propri territori. Lo fanno con approcci partecipativi, valorizzando l’innovazione sociale e le tecnologie digitali, in sinergia con altre comunità e realtà locali, rurali e urbane.

L’iniziativa si ispira anche al programma europeo Smart Rural 21, che ha dato impulso a una nuova generazione di villaggi intelligenti nel XXI secolo.