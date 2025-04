Vuole gettarsi dal Ponte della Pistolesa ma viene salvato dai Carabinieri e Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata al Ponte della Pistolesa. Le informazioni sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo di circa 60 anni avrebbe tentato di lanciarsi nel vuoto.

Decisivo l'intervento salvifico dei Carabinieri che, allertati della sua presenza da un passante, sono riusciti a bloccarlo in tempo e a trattenerlo fino all'arrivo del personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sembra, infatti, che l'uomo avesse già superato la rete di sicurezza. Per questo, le squadre di Biella e Ponzone sono riuscite a riportarlo in salvo dopo una lunga e delicata operazione di recupero. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il fatto è accaduto poco prima delle 10 di oggi, 8 aprile. Ignoti, al momento, i motivi del gesto. Solo una settimana era stato trovato il corpo senza vita di un 44enne alla base del viadotto. Stavolta, l'azione fulminea dei soccorsi ha evitato che si consumasse un altro dramma.