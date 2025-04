Incidente stradale senza feriti a Biella. È successo stamattina, poco prima delle 10, all'incrocio tra via Galimberti e via Don Sturzo.

A scontarsi, per cause da accertare, due auto. Inoltre, a causa dell'urto, sarebbe rimasta danneggiato un mezzo in sosta. Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.