Ginnastica Artistica Femminile: Ginnastica Biella conquista due podi.

Domenica 6 aprile, in scena il Campionato Silver LC base ed avanzato, presso la struttura biellese. Ginnastica Biella era presente con ben tre diverse squadre.

Nella categoria Allieve Junior/Senior, Alice Veronese, Rebecca Cangiano, Giulia Begni, Alice Zulian, Chiara Lepori e Gioia Cristilli salgono sul podio con un buon terzo posto, nonostante qualche problema sulla trave. Tra le componenti della squadra, tutte bravissime, è da segnalare Rebecca che dopo circa un anno di assenza dai campi gara, è tornata in pedana, dando un buon contributo al risultato.

La squadra Allieve LC Base si piazza invece al nono posto. Per loro, Adele Blotto, Adele Silva, Mia Merrina e Gloria Ribaldone, nonostante esercizi ben eseguiti, il risultato è stato condizionato ancora da qualche errore di troppo. Per loro resta l’esperienza fatta per gli impegni futuri.

Infine, altro terzo posto sul podio in categoria Allieve LC Avanzato per Marianna Antonini, Rachele Grazioli, Matilde Goria e Matilde Lancellotti, la più giovane delle atlete scese in gara per Ginnastica Biella domenica.

Bravissime queste ragazze, hanno dovuto lottare fino all’ultimo esercizio per ottenere il risultato che meritavano.

Oltre che all'impegno delle ragazze, i complimenti della Società, vanno allo staff tecnico, composto da Irina Sitnikova, Elisa Bettonte e Sara Battagion, che ha accompagnato le atlete con dedizione e competenza!