Buona la prima a Mottalciata, 52 persone all'evento d'esordio del nuovo gruppo di cammino

Ha preso il via nei giorni scorsi il nuovo gruppo "In Cammino per la Motta", promosso dal comune di Mottalciata. L’iniziativa, pensata per favorire il benessere fisico e la socialità, ha registrato un’adesione straordinaria: ben 52 partecipanti alla prima uscita, segno dell’entusiasmo della comunità per progetti che uniscono salute e territorio.

Il gruppo, aperto a tutti, si ritroverà una volta alla settimana per percorrere insieme itinerari alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Mottalciata. Un’occasione non solo per mantenersi attivi, ma anche per condividere momenti di convivialità e conoscere meglio la zona. Per informazioni sugli orari, i percorsi e le prossime date, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune.