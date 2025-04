Molestie sessuali ai Giardini Zumaglini: 29enne arrestato a Biella

Nella tarda serata di venerdì 4 aprile un gruppo di ragazze ha attirato l’attenzione di una volante che stava transitando in via Lamarmora, in quel momento affollata per via del mercato internazionale “Regioni di Europa”. Le giovani hanno riferito agli agenti che pochi istanti prima, all’interno dei Giardini Zumaglini, erano state avvicinate da un ragazzo che dapprima aveva iniziato ad importunarle con pesanti frasi di apprezzamento e successivamente era passato alle vie di fatto, tentando di palpeggiare le ragazze e riuscendo nell’intento su una di esse.

La violenza sessuale non è degenerata solamente per l’intervento delle amiche, che trascinandola via sono riuscite ad allontanarsi e a correre in direzione della pattuglia che avevano intravisto in strada. Gli operatori della volante hanno fornito il primo supporto emotivo alle vittime e poco dopo hanno rintracciato l’autore del reato, identificato per un 29enne straniero già noto per episodi similari.

Il giovane, alterato anche dal verosimile abuso di alcol, ha reagito con violenza al controllo degli Agenti, divincolandosi e spintonando gli operatori che solo con estrema difficoltà sono riusciti a caricarlo a bordo dell’autovettura di servizio. L’uomo però, non pago, ha iniziato a colpire con forti calci l’interno del mezzo, causando danni alla portiera ed al finestrino, atteggiamento violento che è proseguito anche in Questura. Il giovane è quindi stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale e anche per gli ingenti danneggiamenti causati.

Nella giornata di oggi lunedì 7 aprile l’Autorità Giudiziaria ha convalidato i provvedimenti pre-cautelari disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana.