Partita da dimenticare per Biella Rugby, passa Milano

Una delle partite più opache della stagione ha avuto come esito la caduta dei gialloverdi sul campo di Rugby Milano, fanalino di coda del girone, con lo scarno punteggio finale di 8-5.

Un inizio promettente per Vezzoli e compagni che al primo confronto tra gli avanti, già al 2’, dimostrano una manifesta superiorità nei confronti del pack biancorosso. Bene anche le rimesse laterali, ma al 17’ Manuel Ledesma chiede di essere sostituito per un lieve problema ad una gamba.

Il giovane Zavallone ci prova per cinque minuti, poi deve a sua volta essere sostituito, ma Biella ha dichiarato solo due tallonatori a foglio gara, così dal 22’ Biella è costretto a giocare con un uomo in meno e ad affrontare mischie rigorosamente no contest. Nessuna palla conquistata di forza nelle contese si traduce in nessuna palla da giocare, in inferiorità numerica significa limitarsi a difendere. E questo Biella farà per tutto il resto del tempo. I primi 40’ si chiudono sullo 0-0.

All’inizio della ripresa Moretti sblocca il punteggio andando a segnare in solitaria alla bandierina, Price non trasforma. Milano cerca il pareggio fino al 71’ quando buca per la prima volta la difesa biellese. Non trasforma, ma un piazzato fischiato al 77’ aggiunge loro tre punti, quelli che faranno la differenza ai tempo scaduto. Per Biella un punto di bonus difensivo.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby analizza così il match: “E’ stata una partita veramente tanto dura. Penso che abbiamo passato il settanta per cento del tempo a difendere e abbiamo subito solo una meta, non male per aver avuto così pochi palloni a disposizione. Nella sconfitta è stato un buon risultato, soprattutto se consideriamo che abbiamo affrontato tre quarti di partita senza tallonatori, con mischie no contest e per questo costretti a far uscire un giocatore. Qualche difficoltà oggettivamente c’è stata, non è un alibi per la sconfitta perché facendo meglio le nostre cose avremmo potuto ambire a qualcosa in più sul finale. Merito a Milano che si è battuto fino all’ultimo dimostrando di meritare la vittoria. Noi dobbiamo dimostrare di essere più disciplinati, perché oggi abbiamo preso tanti calci contro e tante cose che contro Padova avevamo fatto bene, oggi non si sono viste. Dobbiamo cercare di migliorare ancora. Il titolo di Player of the match lo darei a Jack Foglio Bonda, ha fatto una partita incredibile e placcaggi infiniti”.

Rugby Milano v Biella Rugby 8-5 (0-0)

Marcatori: s.t. 6’ m. Moretti n.t. (0-5); 31’ m. Deregibus n.t. (5-5); 37’ c.p. Arena (8-5) Rugby Milano: Origgi (51’ Melchionda); Arena, M. Conti (59’ Deregibus), Trentani, Delcarro (51’ Battegazzore); Lucchin (41’ Vinciguerra), Krsul; Kawau, Sbalchiero (cap.), Coppola; Perego (57’ S. Conti), Niero (57’ Innocenti); Careri, Antinori (64’ Triunfo), Pastorizia (59’ Bessio). All. Luca Varriale

Biella Rugby: Ventresca; Travaglini (57’ Braga), Foglio Bonda, Grosso, Moretti; Price, Besso (57’ Loro); Vezzoli, M. Righi (45’ J.B. Ledesma), Mondin (57’ Trocca); F. Righi, Protto (45’ Perez Caffe); Vaglio Moien, J.M. Ledesma (17’ Zavallone) (22’ Lipera), De Lise (45’ Panigoni). All. Alberto Benettin

Arb.: Lorenzo Sacchetto (Rovigo) AA1 Davor Vidackovic (Milano), AA2 Morad Haffou (Fermo)

Cartellini: / Calciatori: Price (Biella Rugby) 0/1; Arena (Rugby Milano) 1/2

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni.

Spettatori circa 300.

Punti conquistati in classifica: Rugby Milano 4; Biella Rugby 1

Player of the Match: Giacomo Foglio Bonda (Biella Rugby)