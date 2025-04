Una camminata benefica tra le vigne di Brusnengo a favore dell'Associazione Non sei Sola di Biella.

È l'iniziativa messa in campo dal Comune, in collaborazione con la Biblioteca e la SOMS, in programma domenica 6 aprile, con ritrovo alle 14 in piazza del mercato e partenza alle 14.30.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata ad altra data da definire.