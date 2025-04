Allegra Perona e Conte Mascetti al Master Nord Italia: un’esperienza di crescita nel dressage

Tortona, Centro Ippico Il Torione – Nel mondo del dressage, ogni gara è un tassello di un percorso più ampio, fatto di tecnica, sintonia e crescita continua. Lo sa bene Allegra Perona, giovane amazzone portacolori del Centro Ippico La Torretta, che in sella al suo fidato Conte Mascetti, cavallo italiano di 11 anni, ha partecipato al Master Nord Italia, svoltosi presso il Centro Ippico Il Torione di Tortona.

Guidata dall’istruttore tecnico Grasso Christian, Allegra ha affrontato la competizione con determinazione, dimostrando grande impegno e dedizione. Sebbene la gara non abbia portato un risultato da podio, il vero successo è stato un altro: la straordinaria crescita del binomio, che ha dato il massimo in ogni esercizio, confermando il valore del lavoro svolto in allenamento.

Ogni esperienza in rettangolo rappresenta un’opportunità per affinare la tecnica, consolidare la comunicazione con il proprio cavallo e acquisire sempre maggiore sicurezza. E Allegra, con Conte Mascetti, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per proseguire con entusiasmo il suo percorso sportivo.

Il Master Nord Italia è stata solo una delle tappe di una stagione ricca di appuntamenti: Allegra è infatti iscritta anche al Trofeo Dressage Piemonte e al Progetto Sport, due circuiti che le permetteranno di continuare a mettersi alla prova e crescere come atleta.

Con questa esperienza alle spalle, Allegra e Conte Mascetti guardano già avanti, pronti a raccogliere nuove sfide e a proseguire nel loro percorso di crescita nel dressage. Perché, come ogni cavaliere sa, il podio più importante è quello che si costruisce giorno dopo giorno, con impegno, passione e determinazione.