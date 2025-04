Il Salussola Volley conquista i playoff con una vittoria mozzafiato!

Domenica 30 marzo si è disputato l’ultimo match della regular season per il Salussola Volley, che ha ospitato in casa l’Erreesse Pavic in uno scontro decisivo e carico di tensione. La partita si è conclusa con una combattutissima vittoria per 3 set a 2, permettendo ai padroni di casa di sigillare il sesto posto in classifica e accedere così meritatamente ai playoff.

Una sfida ricca di emozioni, lunghi scambi e colpi di scena, dove tutta la squadra ha dimostrato grinta, concentrazione e spirito di sacrificio. Il Salussola ha dominato con ampio margine il primo e il terzo set, mentre nel tie-break ha compiuto una vera e propria impresa, ribaltando un risultato che sembrava già nelle mani degli avversari.

In questa serata non c’è stato un singolo MVP, ma ogni set ha visto brillare un protagonista diverso. Nel primo set, il palleggiatore Michael Balasso ha stupito il pubblico realizzando punti da attaccante puro, destabilizzando la difesa ospite. Nel terzo set, Carlo Oberti ha orchestrato il gioco con palloni rapidi e imprevedibili, aprendo la strada ai compagni per una serie di attacchi vincenti. Nel quinto set, è stato il gruppo intero a trascinare la squadra: determinazione, sangue freddo e voglia di vincere hanno fatto la differenza.

Tra i top scorer della partita abbiamo Mattia Gaio con 17 punti, Fabrizio Tranchita con 12 punti, Filippo Vigna con 11 punti e Gioele Rosso con 10 punti messi a segno.

Il calore del pubblico è stato fondamentale: oltre 90 persone hanno gremito le tribune della palestra, sostenendo la squadra con un tifo assordante che ha fatto la differenza. Il Salussola Volley ha potuto contare su un vero e proprio “uomo in più” in campo.

La serata si è conclusa in festa, con un aperitivo offerto dalla società per ringraziare tutti i presenti e con una lotteria ricca di premi, messi a disposizione dai nostri generosi sponsor.

Tabellino dei punti:

Mattia Gaio 17

Fabrizio Tranchita 12

Gioele Rosso 10

Andrea Tosca 2

Tommaso Giribuola 6

Riccardo Rizzi 8

Michael Balasso 5

Carlo Oberti 3

Filippo Vigna 11



Grazie a tutti per il supporto e… continuate a seguirci sui nostri social per vivere insieme le emozioni dei playoff!