12° edizione del Giro delle Valli Biellesi, in pista anche Equipe Vitesse

È andata in archivio la 12^ edizione del Giro delle Valli Biellesi, gara di campionato italiano di regolarità e primo appuntamento del Trofeo Aci Biella, riservato alla versione turistica della manifestazione che prevedeva 35 pressostati. Si sono presentati al via Luca Florio e Nadia Giardino con la bella Toyota Celica Gt Four, da quest'anno inseriti nel 10 raggruppamento che prevede auto costruite dal '93 al 2000, e Roberto Giachetti in coppia con Roberto Pedriali, della partita con la Abarth 595 Competizione nella categoria Moderne.

Luca e Nadia si comportano bene, nonostante un brivido finale a causa di due massime penalità erroneamente assegnate e poi rettificate, ottengono il secondo posto di classe e la 19^ posizione assoluta.

Bella anche la prova dei due Roberto che perdono il podio solo nel finale per una sfortunata circostanza che gli ha tolto ogni riferimento cronometrico, prendendo quindi massima penalità che li relega al quarto posto.

Equipe Vitesse era in gara anche nei rally con la 5^ edizione del Grappolo Storico che si è corso nei vigneti di San Damiano d'Asti con il navigatore Aldo Gentile a leggere le note a Diego Monticone sulla Fiat 127 sport 70hp.

Il percorso prevedeva 8 prove per circa 75 km di prove speciali che l'equipaggio ha affrontato cercando di sfruttare al meglio la piccola della casa torinese giungendo al traguardo in sesta posizione di classe e la 40esima assoluta.