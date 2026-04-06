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Valle Elvo | 06 aprile 2026, 17:00

A Zubiena c’è attenzione alla cura delle strade, sistemata la via per frazione Parogno

A Zubiena c’è attenzione alla cura delle strade, sistemata la via per frazione Parogno

A Zubiena c’è attenzione alla cura delle strade, sistemata la via per frazione Parogno

A Zubiena si presta particolare attenzione alla manutenzione delle strade. Come comunicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Basso, è stato eseguito l’intervento di sistemazione definitiva dell’arteria stradale che conduce alla frazione Parogno. Ciò è stato reso possibile grazie al contributo regionale “aree omogenee” unito al cofinanziamento del Comune.

g. c.

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