Giornate di festa a Cavaglià per il Beato Carlo Acutis, in chiesa la santa reliquia

C'è stata molta partecipazione a Cavaglià per il momento di preghiera, condiviso lo scorso weekend con tutta la comunità e rivolto alla figura del Beato Carlo Acutis ad un mese dalla sua canonizzazione.

Due le iniziative rivolte alla popolazione e alle nuove generazioni: la prima si è tenuta venerdì, nella chiesa parrocchiale, con le rappresentazioni di alcuni momenti della vita del Beato a cura dei bambini e dei ragazzi di Cavaglià, con tanto di proiezione e una preghiera finale. Domenica, invece, ha avuto luogo la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella, dove è stata accolta la santa reliquia dello studente mancato a soli 15 anni, nell'ottobre 2006, e beatificato nel 2020.

Il suo nome è particolarmente noto nel Biellese, specialmente per il suo attivismo nel volontariato e nell'opera di evangelizzazione. Soprattutto tra i ragazzi, come l'insegnamento del catechismo ai bambini, l'assistenza ai poveri e l'opera di apostolato sul web. Definito patrono di internet, ha sempre dimostrato un profondo amore per l'eucarestia.

Ora, tra meno di un mese, il Beato Carlo Acutis sarà proclamato santo nel Giubileo 2025, in occasione della Giornata dei Bambini e degli Adolescenti, in programma il prossimo 27 aprile.