Angeli in Moto riuniscono il volontariato di Biella nel nome della solidarietà

Domenica 14 dicembre, presso l'Agriturismo Cascina Calliera di Cavaglià, si è svolto il consueto pranzo sociale della sezione Biella Vercelli di Angeli in Moto.

Sono state invitate tutte le associazioni con cui la sezione collabora e "la loro presenza, mi rende molto contento perché significa che il nostro operato sul territorio è efficace e va incontro alle esigenze che maggiormente ci vengono richieste, quali il trasporto farmaci, consegna pacchi alimentari, supporto alle manifestazioni solidali ecc." dice il responsabile di sezione Rino Cavagna.

Al pranzo hanno partecipato AISM Biella, AISM Vercelli, Con Tatto di Occhieppo Superiore, Fondo Edo Tempia e LILT Biella passando insieme agli Angeli in Moto una bella giornata di convivialità e conoscenza reciproca rendendo tangibile la possibilità di "fare rete" tra le associazioni a favore degli abitanti del territorio che sicuramente ne traggono beneficio. La splendida giornata di sole si è conclusa con un rinnovato spirito collaborativo e con tanti progetti e idee da sviluppare.