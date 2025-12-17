A Cerrione la distribuzione per Fra Galdino

Tutto pronto a Cerrione per la distribuzione a favore di Fra Galdino. È in programma dalle 8.30 alle 10.30 di sabato 20 dicembre nei locali del Municipio. Si potranno portare generi alimentari di prima necessità.
In Breve
martedì 16 dicembre
lunedì 15 dicembre
domenica 14 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Modifiche alla viabilità in piazza Cisterna per il “Mercatino degli Archi” del Piazzo
L’ordinanza entrerà in vigore con la posa della segnaletica temporanea