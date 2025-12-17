 / Basso Biellese

A Cerrione la distribuzione per Fra Galdino

Tutto pronto a Cerrione per la distribuzione a favore di Fra Galdino. È in programma dalle 8.30 alle 10.30 di sabato 20 dicembre nei locali del Municipio. Si potranno portare generi alimentari di prima necessità.

