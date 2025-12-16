A Benna pranzo degli auguri, presenti anche i Carabinieri: focus su truffe e furti in abitazione

Grande successo e partecipazione per l'incontro tra l'Arma dei Carabinieri e la cittadinanza di Benna, tenutosi in occasione del tradizionale pranzo di auguri natalizi organizzato dall'amministrazione comunale l’8 dicembre.

L'appuntamento conviviale si è trasformato in un'importante occasione di dialogo e prevenzione, grazie alla presenza dei militari della Stazione Carabinieri di Candelo. L'incontro, fortemente voluto dal Comune, rientra nell'ambito delle iniziative di prossimità e vicinanza che l'Arma porta avanti sul territorio. Il Maresciallo, Comandante della Stazione, ha colto l'occasione per affrontare direttamente con i partecipanti il tema cruciale della prevenzione dei reati contro il patrimonio, con un focus specifico su: truffe agli anziani, dove sono state illustrate le tecniche più comuni utilizzate dai malviventi, ribadendo l'importanza di non aprire a sconosciuti e di non fornire dati personali o bancari per telefono. Furti in abitazione, con i Carabinieri che hanno fornito consigli pratici su come rafforzare la sicurezza domestica, come l'importanza di chiudere sempre le porte a chiave, anche per brevi assenze, e di segnalare immediatamente movimenti o persone sospette al numero unico di emergenza 112.

La partecipazione dei cittadini è stata numerosa e calorosa, dimostrando un grande senso di responsabilità e l'apprezzamento per l'impegno costante delle forze dell'ordine. Molti hanno posto domande, condividendo esperienze e dubbi, contribuendo a rendere l'incontro un momento di formazione reciproca. Il sindaco di Benna Cristina Sitzia ha espresso profonda gratitudine ai Carabinieri di Candelo per la disponibilità e la professionalità dimostrata, sottolineando come l'iniziativa abbia arricchito il momento di festa con un contenuto di grande utilità sociale.